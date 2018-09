Fullmetal Alchemist: in uscita negli USA un mastodontico artbook dedicato al manga

Emerge in Rete l'esistenza di un nuovo artbook dedicato a Fullmetal Alchemist, il manga di successo scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. Il libro da collezione sarà disponibile negli USA a novembre, ma possiamo comunque fornirvi un'immagine e qualche dettaglio a proposito.

Come riferisce la nostra fonte da Twitter, il libro porterà il titolo "The Complete Art of Fullmetal Alchemist" e sarà pubblicato da VIZ Media completamente in lingua inglese a partire dal 13 novembre 2018, data in cui l'artbook invaderà le librerie e le fumetterie oltreoceano.

The Complete Art of Fullmetal Alchemist includerà oltre 280 pagine di illustrazioni ufficiali tratte dal manga di Hiromu Arakawa: tra queste, possiamo immaginare, figureranno le cover dei tankobon e di alcuni capitoli dell'opera originale, incluso magari qualche disegno o sketch inedito realizzato dall'autrice in persona.

Il manga originale è edito nel nostro Paese da Planet Manga, sotto l'etichetta di Panini Comics: purtroppo, al momento, non si hanno notizie della release di un simile artbook in Italia. Intanto, però, potete godervi la copertina ufficiale del libro.