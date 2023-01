Fullmetal Alchemist: una Lust seducente in questo cosplay di Dahlia

I sette peccati capitali sono un elemento della religione cristiana che però è stato ripreso spesso da varie opere, e non soltanto di stampo occidentale. Anche nel paese del Sol Levante sono stati introdotti per identificare bene i nemici e le loro caratteristiche, e uno degli esempi più noti a farlo è indubbiamente Fullmetal Alchemist.

Manga di Hiromu Arakawa pubblicato su Shonen Gangan negli anni 2000, è uno dei fumetti più di successo di sempre. La pubblicazione costante ha consentito la realizzazione di ben due anime, col primo diverso dal secondo che invece è più fedele alla storia originale. Ci sono diverse modifiche e personaggi che cambiano, ma se c'è una cosa che resta uguale è l'identità di uno dei nemici, la malefica Lust. In Fullmetal Alchemist, la donna incarna il peccato della lussuria e non a caso è una donna dalle forme curvilinee, estremamente bella e seducente e per questo riuscirà a colpire uno dei personaggi del manga.

La cosplayer Dahlia ha offerto su Reddit un tributo a Lust con questo cosplay. Per ricordare il personaggio di Fullmetal Alchemist, ha indossato un lungo vestito nero che arriva al seno, proprio come quello del manga, e poi ovviamente non mancano i due lunghi guanti che arrivano fino al gomito, sempre di velluto nero ma con due segni rossi sopra, da cui parte anche il suo potere di rendere le dita degli artigli parecchio pericolosi.

Probabilmente non ha lo stesso sguardo cattivo della Lust dell'anime o del manga, ma di certo fa il suo lavoro incarnando bene la sua bellezza. Tra i suoi alleati c'è questo cosplay di King Bradley, ma insieme dovranno occuparsi del cosplay del trio di Xing.