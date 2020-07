Fullmetal Alchemist: Maes Hughes è un personaggio impossibile da odiare secondo i fan

Fullmetal Alchemist fa parte della storia del mondo di manga e anime. L'epica avventura nell'alchimia dei fratelli Elric, conclusa ormai da un decennio, è tra le più apprezzate di questi medium. Hiromu Arakawa che ha da poco compiuto 47 anni riuscì infatti a costruire una realtà alternativa gradevole e con tanti personaggi apprezzabili.

Ricordiamo il protagonista Edward Elric e suo fratello Alphonse, il colonnello Roy Mustang ma c'è un personaggio in particolare che i fan di Fullmetal Alchemist hanno a cuore. Il tenente colonnello Maes Hughes, amico di lunga data dell'alchimista di fuoco e uno di coloro che cercava di sostenerlo durante la scalata ai ranghi dell'esercito.

Come ormai ben noto, Hughes fu ucciso da Envy in una delle scene che straziò di più i fan di Fullmetal Alchemist. A distanza di anni, un post del fan Prideful Sin menziona Maes Hughes come uno di quei personaggi di manga e anime che sono letteralmente impossibili da odiare, in qualunque modo la si veda. Il tweet del fan è diventato immediatamente virale con quasi 4000 retweet e vari like e commenti, dimostrando così che quest'opinione è condivisa da tanti appassionati.

Anche i due protagonisti sono apprezzati, come testimoniato dalle numerose fan art su Edward e Alphonse Elric di pregevole fattura.