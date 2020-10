Fullmetal Alchemist: Mustang e Hawkeye prendono vita in un eccezionale cosplay di coppia

Tra le varie coppie del mondo degli anime e che però, almeno platealmente, non sono mai state mostrate insieme anche romanticamente c'è quella di Roy Mustang e Riza Hawkeye. Il duo ha mostrato un'affinità non comune durante le varie missioni e incursioni in Fullmetal Alchemist e in particolare sul finale dell'anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Il colonnello con le sue fiamme e la tenente con le armi da fuoco: la coppia ha messo in ginocchio tanti nemici di Fullmetal Alchemist e ora possiamo vederli in azione anche nella vita vera grazie a un cosplay. Lomelindi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un travestimento di coppia portato avanti con Arorea, dove il primo veste i panni di Roy Mustang e la seconda quelli del tenente Riza Hawkeye.

Il cosplay di Mustang e Hawkeye che vediamo in basso vede la donna davanti con la classica divisa blu e i capelli biondi mentre punta l'obiettivo con la sua pistola, mentre alle spalle c'è Mustang col cappotto nero e il guanto che sprizza scintille, simbolo dell'attivazione del suo potere alchemico. Probabilmente però non li vedremo mai insieme come coppia romantica, dopotutto Roy Mustang usando il suo potere può attirare tutte le donne che vuole. Intanto Fullmetal Alchemist: Brotherhood è uno degli anime più apprezzati dai giapponesi secondo un sondaggio.