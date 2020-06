Da FullMetal Alchemist a Naruto: quali sono i personaggi che meritano una serie a parte?

Quante volte un'opera ha proiettato all'interno della narrazione principale una serie di sotto-trame a tratti persino più interessanti e appaganti della storia originale? A tal proposito, i fan hanno recentemente discusso proprio in merito a quei personaggi secondari che meritano una serie a parte.

Mentre i protagonisti di Sword Art Online continuano a dominare le classifiche di Newtype, rivista giapponese dedita all'animazione, in rete i fan continuano a discutere in merito alla necessità di poter ammirare progetti televisivi incentrati su quelle personalità passate in secondo piano a causa della narrazione principale. Da FullMetal Alchemist a Naruto, passando per Dragon Ball e Haikyuu, in calce alla notizia è possibile dare un'occhiata a quali sono alcuni dei personaggi secondari più apprezzati dai fan.

Quanti di voi hanno mai sperato di conoscere più approfonditamente le vicende passate di Roy Mustang ai tempi dell'addestramento o durante la Guerra Civile di Ishval? O ancora, approfondire il passato di Itachi Uchiha e le relazioni interpersonali con quei personaggi indirettamente coinvolti con lo sterminio del clan?

Episodi che meriterebbero di certo di essere approfonditi, anche per conoscere meglio quei personaggi che hanno contribuito fortemente a caratterizzare intere opere. E per voi, invece, quali sono quei secondari che meritano di tornare alla ribalta magari con una serie spin-off a parte? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto, ma non prima di aver ammirato questa illustrazione di PlayStation 5 in chiave anime.