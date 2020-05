Fullmetal Alchemist: oggi è il compleanno dell'autrice Hiromu Arakawa

Per dieci anni siamo stati accompagnati da Fullmetal Alchemist, un'opera da molti reputata come la migliore o comunque tra le più belle non solo del panorama shonen ma di quello dei manga in generale. La mente dietro quest'opera è Hiromu Arakawa, all'anagrafe Hiromi, nata l'8 maggio 1973 nell'Hokkaido, ovvero l'isola nord del Giappone.

Pertanto, oggi è il compleanno di Hiromu Arakawa che compie 47 anni. La mangaka di Tokachi sin da piccola sognava di seguire la carriera di mangaka mentre cresceva nella fattoria di famiglia.

Dopo aver terminato Fullmetal Alchemist, ha lavorato anche a Hero Tales e Silver Spoon, quest'ultimo concluso da pochi mesi su Weekly Shonen Sunday. Al momento, la mangaka rimane comunque attiva grazie al manga The Heroic Legend of Arslan, in pubblicazione con cadenza mensile su Bessatsu Shonen Magazine.

Non si sa se Hiromu Arakawa stia pianificando un nuovo manga al momento, anche se di sicuro i fan sperano nel ritorno con un'opera che possa rivaleggiare con il magnus opus, Fullmetal Alchemist. Dalle sue opere inoltre sono stati tratti numerosi progetti di adattamento, tra cui gli anime di Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, l'anime di Silver Spoon e quello di The Heroic Legend of Arslan che hanno reso i lavori dell'autrice ancora più famosi a livello globale. Tanti auguri, Arakawa-sensei.