Fullmetal Alchemist: Planet Manga prepara una sorpresa per la Fullmetal Edition?

Pare che Planet Manga stia preparando una grande sorpresa per i fan del manga di Fullmetal Alchemist: gli indizi che porterebbero all'annuncio della Fullmetal Edition sembrano esserci tutti, come dimostra un recente post da parte dell'editore italiano sui propri canali social.

Planet Manga ha infatti pubblicato il secondo di una serie di indizi per stuzzicare i propri fan, riferendosi a un fantomatico "annuncio autunnale": secondo il post, peraltro, il terzo e ultimo indizio sarà rilasciato il 1 luglio 2018, ma intanto l'immagine rilasciata lascia spazio a poche interpretazioni.

L'editore ha postato una foto che ritrae sette manga apparentemente diversi tra loro, ma uniti da un filo conduttore: ciascuno di essi fa riferimento a uno dei sette peccati capitali che, in Fullmetal Alchemist, sono rappresentati dagli Homunculus.

Gourmet di Jiro Taniguchi e Masayuki Musumi indica ovviamente la Gola, Death Note di Tsugumi Oba e Takeshi Obata rimanda alla Superbia, One-Punch Man di ONE e Yusuke Murata ricorda l'Accidia, Berserk di Kentaro Miura è un riferimento all'Ira, L'usuraio di Shohei Manabe si collega chiaramente all'Avarizia, Domestic Girlfriend di Kei Sasuga alla Lussuria e infine Jagi - il fiore malvagio di Shinichi Hiromoto all'Invidia.

Più chiaro di così... la Fullmetal Edition di Fullmetal Alchemist sta finalmente per arrivare in Italia?