Fullmetal Alchemist, Planet Manga presenta la Deluxe Edition: foto e data di uscita

Quando Panini Comics ha annunciato che nel 2021 sarebbe tornato Fullmetal Alchemist con una nuova edizione, gli appassionati italiani del manga di Hiromu Arakawa hanno lanciato urla di gioia. Dopo un primo rinvio di una settimana, il momento dell'uscita in fumetteria della Ultimate Deluxe Edition è vicino.

Planet Manga ha infatti confermato che il primo volume di questa nuova edizione di Fullmetal Alchemist sarà disponibile dal 6 maggio 2021 nelle librerie, fumetterie e negli store online. L'annuncio arriva tramite i social, a cui allega anche alcune immagini del volume in arrivo.

Nel post di Facebook raggiungibile in basso vediamo la copertina del volume, sia fronte che retro, con Edward Elric e il suo braccio d'acciaio in primo piano. Le varie foto fanno risaltare tutti i dettagli dei disegni e degli effetti creati sul titolo e sui simboli alchemici. L'edizione sarà ricca di contenuti speciali, partendo dalle bozze, e conterrà anche le pagine a colori. In una delle immagini diffuse dalla casa editrice si intravede la prima pagina del manga che mostra l'effetto della tentata trasmutazione umana di Edward ed Alphonse proprio a colori.

L'ultima foto a disposizione invece mostra il finale del primo capitolo di Fullmetal Alchemist, con la preparazione al combattimento dell'alchimista d'acciaio. Planet Manga ha comunicato inoltre che il secondo volume sarà disponibile a giugno e la pubblicazione proseguirà con cadenza mensile fino al finale. Da quanti volumi è composto il manga di Fullmetal Alchemist?