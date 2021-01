Fullmetal Alchemist: quanto è potente la tecnica distruttiva di Scar?

La storia raccontata da Hiromu Arakawa in Fullmetal Alchemist è caratterizzata da eventi drammatici, che hanno sconvolto per sempre le esistenze di molti dei personaggi, partendo ovviamente dai due protagonisti, i fratelli Elric, per poi porre attenzione su altre figure secondarie ma comunque rilevanti, come l'assassino conosciuto come Scar.

Scar ha perso ogni cosa e persona a lui cara a causa della sanguinosa guerra civile di Ishval. Nonostante abbia ottenuto i poteri alchemici dalla ricerca di suo fratello, tra cui anche i simboli di trasmutazione tatuati sulle sue braccia, inizialmente Scar fa affidamento solo sulla metà distruttiva dell'alchimia, rifiutando la metà creativa.

Potrebbe quindi sembrare una debolezza, quella di voler sfruttare unicamente la conoscenza dell'alchimia per decomporre la materia, e non crearla, cosa che avrebbe rappresentato un affronto al dio ishvaliano. In quanto monaco Scar non accetta il pensiero di alterare le creazioni divine, per questo punta a distruggere la materia, ma mai a ricomporla. Scar appare nei primi capitoli del manga come assassino degli alchimisti di stato, uccidendo Comanche, l'Alchimista d'argento, e Shou Tucker.

Successivamente comprenderà che i suoi veri nemici sono gli homunculus, ma continuerà comunque a combattere con una mano dietro la schiena, in onore del suo popolo. Tuttavia cambierà idea nel corso degli eventi del Giorno della Promessa, pensando che il dio di Ishval possa perdonarlo per aver usato l'alchimia creativa. Questo cambiamento evidenzia il suo lato eroico, pronto a combattere per proteggere il mondo dai piani del Padre.

Il suo iniziale metodo di combattimento aveva numerosi punti deboli, e molti avversari sono riusciti facilmente a contrastarlo con strategie elaborate rapidamente. La reputazione che si è costruito lo ha portato ad un duro scontro diretto con Wrath, che non si aspettava minimamente un utilizzo dell'alchimia costruttiva da parte di Scar, mossa che ha posto in vantaggio l'ishvaliano e ha designato la sconfitta dell'homunculus.

Ricordiamo che Mustang e Hawkeye hanno preso vita in un bel cosplay di coppia, e vi lasciamo ai 5 momenti che hanno cambiato per sempre la vita di Edward Elric.