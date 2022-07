Fullmetal Alchemist: ora potete comprare l'elmo di Alphonse Elric, ma pesa 11 chili

Alphonse Elric è un personaggio iconico. Il coprotagonista di Fullmetal Alchemist è famoso per la sua armatura, quella in cui è stato intrappolato in seguito alla trasmutazione umana finita male. Suo fratello Ed fu costretto a sacrificare una gamba e a scegliere uno dei pochi corpi a disposizione in quella sala, una delle armature.

Ed è da qui che inizia il viaggio dei fratelli Elric che conosciamo, con Alphonse intrappolato in un'armatura. Realizzarla ovviamente è davvero difficile, ma da questi giorni sarà possibile ottenerne almeno una parte. Castem Metalwork ha creato una replica commerciale dell'elmetto di Alphonse Elric, soltanto che questo pesa la bellezza di 11 chilogrammi. Un peso non da poco da reggere sul collo e sulle spalle.

I forgiatori hanno dapprima creato un modello 3D della testa di Al e poi l'hanno ricreata utilizzando dell'acciaio inossidabile riscaldato a 1700 gradi Celsius per poi inserire il tutto in uno stampo. È stato poi aggiunto un piccolo dettaglio di livello: il sigillo di sangue di Alphonse sul retro, che però è stato stampato soltanto per i primi 50 esemplari. L'elmo di Alphonse è acquistabile sul sito di Castem Metalwork al presso di 1206,43 dollari, equivalenti a circa 1180 euro al cambio odierno.

Ecco intanto un cosplay dei fratelli Elric, ma con l'elmo di Al che non pesa certamente così tanto.