Fullmetal Alchemist prenderà vita nei teatri giapponesi

Per la prima volta il manga Fullmetal Alchemist verrà ufficialmente portato a teatro. Lo spettacolo andrà in scena allo Shin Kabuki-za di Osaka dall'8 al 12 marzo 2023 e alla Nippon Seinen-kan Hall di Tokyo dal 17 al 26 marzo 2023.

Come riportato anche da AnimeNewsNetwork, l'annuncio arriva direttamente da Square Enix e Marvelous. Regia e sceneggiatura sono a cura di Sachiko Ishimaru. Il protagonista Edward Elric sarà interpretato da Yōhei Isshiki e Ryōta Hirono. Il fratello Alphonse sarà invece interpretato da Shuto Mashima nella sua forma umana mentre nell'armatura da Kōsei Sakurada. Ancora non si conoscono i dettagli relativi alla messa in vendita dei biglietti.

Il manga Fullmetal Alchemist di Arakawa è stato pubblicato su Monthly Shonen Gangan dal 2001 al 2010 e ha ispirato adattamenti anime per la televisione nel 2003 e nel 2009, due OVA, due film anime e tre film live-action su Netflix, tra i quali il primo live-action del 2017 di cui vi abbiamo parlato nella recensione del film Fullmetal Alchemist e i due sequel Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar e Fullmetal Alchemist: Alchimia finale usciti quest'anno per commemorare il 20° anniversario del franchise.

La vita del franchise è, insomma, tutt'altro che in discesa. Anzi, quest'anno in agosto è uscito in Giappone Fullmetal Alchemist Mobile, il quale ripercorre fedelmente la trama del manga originale.