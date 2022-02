Fullmetal Alchemist: un nuovo progetto in arrivo per il ventesimo anniversario

Square Enix ha lanciato un nuovo sito web per celebrare il 20° anniversario del manga Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. Questo nuovo sito annuncerà nuovi progetti per l'anniversario in futuro e mostra anche un'immagine del personaggio Scar e un conto alla rovescia che terminerà il 2 marzo.

Arakawa ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Monthly Shonen Gangan di Square Enix nel luglio 2001 e lo ha finito nel giugno 2010. L'editore ha raccolto l'opera in un totale di ventisette volumi. La serie manga è una delle serie più vendute nella storia, con oltre 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il manga è stato adattato in un anime due volte, la prima nel 2003 e intitolata Fullmetal Alchemist e la seconda nel 2009, intitolata Fullmetal Alchemist Brotherhood. L'anno scorso l'autrice ha cominciato a pubblicare un nuovo manga intitolato Yomi no Tsugai.

Fullmetal Alchemist racconta la storia di Edward Elric, un giovane e brillante alchimista, che ha perso molto nei suoi dodici anni di vita: quando lui e suo fratello Alphonse hanno tentato di far ritornar in vita la loro madre attraverso l'atto proibito della trasmutazione umana, Edward ha perso il corpo di suo fratello e due arti.

Tuttavia, riuscì a salvare l'anima di suo fratello legandola in un'armatura. Un anno dopo, Edward diventa un alchimista di stato, e intraprende un viaggio in compagnia di suo fratello minore per ottenere la Pietra Filosofale che, si dice, espanda l'abilità di un alchimista e apra la possibilità di recuperare il corpo di suo fratello e i suoi arti perduti.

