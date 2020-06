Fullmetal Alchemist: i protagonisti Ed e Al tornano in una spettacolare fanart

Gli immortali Edward e Alphonse Elric sono i due protagonisti di Fullmetal Alchemist, un viaggio fantastico nel mondo di Amestris creato anni or sono da Hiromu Arakawa. Come dimenticare le tragedie vissute dai due fratelli, in cerca di un modo per riportare in vita la madre con l'alchimia ma pagando poi un tragico prezzo.

Nessun fan potrà dimenticare il tempo passato su quelle pagine o a guardare le serie TV Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Ancora oggi la loro leggenda riverbera nella rete e viene ogni tanto riportata alla luce come è necessario fare.

A dare un nuovo omaggio ai fratelli Elric ci ha pensato NSilvaArt che ha realizzato uno splendido disegno con i due protagonisti. L'immagine ha ottenuto oltre 10.000 like su Twitter e nelle settimane successive è rimbalzata poi nel resto della rete, approdando su Reddit di cui potete vedere il post in calce e anche qui ottenendo una marea di interazioni.

Edward e Alphonse sono davanti al portale della verità, ognuno a fare i conti con la propria realtà. Lo stile di disegno di NSilvaArt rende quasi più angelico i volti dei due personaggi ma li rende contemporaneamente più suggestivi e tragici. Vi piace questa scelta?

Da poco abbiamo dovuto dire addio a Keiji Fujiwara, doppiatore nipponico di Maes Hughes. Altri fan invece hanno provato a disegnare Edward con altri stili.