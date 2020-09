Fullmetal Alchemist: sì, il Colonnello Mustang usa il suo potere per far colpo sulle donne

Ebbene sì, Roy Mustang, l'onesto e carismatico Colonnello militante nell'esercito di Amestris, utilizza il suo eccezionale potere per far colpo sulle donne. La rivelazione arriva direttamente da un volumetto speciale di 64 pagine incluso nel Book in Figure RED di Fullmetal Alchemist, e pertanto potrebbe addirittura essere considerata ufficiale.

Per chi non fosse familiare con il personaggio, ricordiamo che Roy Mustang è uno dei protagonisti del manga di Hiromu Arakawa, in grado di controllare le fiamme con un semplice schiocco di dita. L'Alchimista di fuoco - come viene denominato nell'opera cartacea e nelle due serie televisive - non possiede però la capacità di produrre le suddette fiamme, quanto piuttosto di controllare la concentrazione di ossigeno nell'aria, che manipola e trasforma in getti di fuoco dopo aver provocato delle scintille con uno speciale guanto in sua dotazione.

Secondo quanto riportato nell'omake, quando il Colonnello trova una donna che lo attrae particolarmente approfitta del suo potere per incrementare la densità di ossigeno in una stanza. L'aumento di O2 può provocare delle leggere vertigini, e a questo punto Mustang interviene per aiutare le ragazze in difficoltà, facendo la figura dell'eroe e invitandole successivamente a prendere un tè.

Naturalmente gli omake sono inserti che presentano spesso dei risvolti comici, quindi non possiamo parlare con assoluta certezza di canonicità. In tutti i casi, pensare alla reazione che potrebbero avere i compagni di squadra - ed in particolare Riza - dopo aver appreso la notizia, non può che far sorridere i fan.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! A proposito dell'opera di Arakawa, poi, vi ricordiamo che recentemente Fullmetal Alchemist ha conquistato il primo posto nel sondaggio atto ad eleggere il miglior manga di tutti i tempi, e che recentemente ne è stata persino annunciata un'edizione Webtoon.