Fullmetal Alchemist: la sinergia tra Ed e Al in una magnifica figure da 1400 euro

La straordinaria avventura dei fratelli Elric, raccontata in Fullmetal Alchemist dalla mangaka Hiromu Arakawa, si è conclusa ormai diversi anni fa, ma continua a ricoprire un ruolo di prestigio nel settore del fumetto giapponese, in particolare quando si parla di shonen. Ecco, quindi, una speciale statua per ricordare Ed e Al realizzata da Prime 1.

Come molti di voi sapranno nel 2023 ricorrono i venti anni dalla prima trasposizione animata della serie, e da pochi giorni in Italia è finalmente disponibile, grazie a Planet Manga il Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book proprio per celebrare anche i venti anni dell’opera cartacea, con capitoli extra, interviste, dettagli e rivelazioni sulla storia alchemica di Edward e Alphonse Elric.

Ad unirsi a questa aria di celebrazione sono stati anche gli artisti dello studio Prime 1, presentando la spettacolare figure, alta 56 centimetri, che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. Rappresentati mentre uniscono le forze sul campo di battaglia, l’uno al fianco dell’altro, i due Elric sono posizionati su una base circolare dove è impresso il simbolo di Flamel. Dalla base si distinguono anche gli effetti dell’alchimia, e come viene specificato attraverso le immagini stesse, è possibile cambiare i volti e le braccia dei protagonisti.

La figure è già disponibile e per chi volesse acquistarla è venduta al prezzo di 1425 euro. In conclusione, vi lasciamo ad un bel cosplay di Olivier Mira Armstrong, generale a capo di Fort Briggs, e ricordiamo che Planet Manga pubblicherà un bundle speciale con Yomi no Tsugai e Fullmetal Alchemist, per celebrare l’arrivo in Italia della nuova opera di Hiromu Arakawa, fissato a luglio 2023.