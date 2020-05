Fullmetal Alchemist: la splendida Winry prende vita in questo cosplay

Quella di Fullmetal Alchemist è un'epopea semplicemente indimenticabile agli occhi d'innumerevoli utenti, una produzione che ha saputo imprimersi con grande forza nell'immaginario di una larga fetta di lettori e spettatori, un brand che grazie al duro lavoro di Hiromu Arakawa è spopolato in ogni angolo del mondo.

Il brand ha saputo tenere alto l'interesse di un vastissimo pubblico grazie a una storia a dir poco affascinante affiancata da innumerevoli personaggi capaci di sfoggiare un grande carisma. La serie è giunta alla sua conclusione svariati anni fa, ma comunque la vasta fanbase della produzione non ha mai smesso d'elogiarla con innumerevoli lavori fanmade di gran livello, tra fan-art e cosplay dall'elevata qualità.

Questa volta, però, ad aver stregato l'utenza troviamo Rosegalah Suicide, modella che ha omaggiato l'epopea di Arakawa con un magnifico cosplay a tema dedicato a Winry Rockbell, personaggio di rilievo nella storia di Fullmetal Alchemist che ha saputo farsi apprezzare da innumerevoli utenti. Come visionabile dall'immagine posta a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione nella ricostruzione dell'abito della ragazza, con un risultato che rappresenta magnificamente il suo energetico spirito. In particolare, spicca anche un enorme braccio metallico che la donna tiene saldamente tra le mani.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potrete trovare l'interessante lavoro di un fan che ha immaginato come Edward di Fullmetal Alchemist apparirebbe all'interno di alcune altre opere di successo.