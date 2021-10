FullMetal Alchemist: Square Enix annuncia il primo gioco da tavolo ufficiale

FullMetal Alchemist è tra i cartoni animati giapponesi più conosciuti al mondo, una serie che è riuscita ad avvicinare il grande pubblico occidentale alla cultura nipponica. Il capolavoro di Hiromu Arakawa è diventata così un'icona del medium ed era questione di tempo prima che arrivasse anche un gioco da tavolo ufficiale.

Qualche mese fa l'autrice ha annunciato di star lavorando ad un nuovo manga, progetto di cui si sa poco o nulla se non che sarà ambientato in un mondo fantasy di stampo giapponese. Sappiamo anche che questa serie verrà serializzata tra le pagine di Shonen Gangan, rivista mensile di Square Enix con cui il colosso intende stringere ulteriormente la sua partnership con la Arakawa sensei.

Ad ogni modo, i prodotti a tema FullMetal Alchemist continuano a ruba come accaduto recentemente a questo paio di jeans personalizzati con i fratelli Elric che sono diventati virali in rete. L'ultima proposta di Square Enix, tuttavia, è il primo gioco da tavolo ufficiale della serie che uscirà in Giappone il 26 marzo 2022. Attualmente non abbiamo alcuna informazione circa le regole del gioco, ma potete dare una prima occhiata al prodotto in questione grazie alle immagini promozionali allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, siete interessati a questo gioco da tavolo di FullMetal Alchemist, lo acquisterete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.