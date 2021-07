Fullmetal Alchemist: svelato il numero di copie del manga nel mondo

Nel 2001, Hiromu Arakawa si lanciò su Shonen Gangan per la pubblicazione di Hagane no Renkijutsushi, un manga destinato a fare la storia. Con l'arrivo dell'anime in Italia e il manga con Panini Comics, Fullmetal Alchemist divenne una delle opere più apprezzate di sempre. Ancora oggi il lavoro della Arakawa è adorato da tutti.

I fan italiani hanno potuto riapprezzare la storia dei fratelli Elric - o conoscerla per la prima volta se non hanno avuto modo di seguire l'edizione originale - grazie alla pubblicazione della Perfect Edition di Fullmetal Alchemist. Le copie distribuite da Panini Comics vanno quindi ad alimentare ancora la popolarità del manga in giro per il mondo.

Proprio in queste ore, mentre si sta per festeggiare il 20° anniversario di Fullmetal Alchemist con una live stream e un progetto speciale, la casa editrice Square Enix ha comunicato ufficialmente il numero di copie stampate in tutto il mondo. Fullmetal Alchemist è arrivato a ben 80 milioni di copie in tiratura, un dato enorme che certifica la bontà del lavoro di Hiromu Arakawa.

Con 27 volumi, significa che ognuno di essi ha una media di circa 2,96 milioni di copie stampate. Un dato che pone Fullmetal Alchemist nell'olimpo dei manga più venduti a livello mondiale.