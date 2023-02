Fullmetal Alchemist: tornano i café a tema, ecco dove e quando

Fullmetal Alchemist viene ancora considerato uno dei più grandi shonen della storia del fumetto giapponese, e nonostante siano passati anni dalla sua effettiva conclusione, l’opera di Hiromu Arakawa con al centro l’alchimia, tema trattato davvero poco nei manga, continua a riscontrare successo e a rinnovare importanti collaborazioni ufficiali.

Infatti, a partire dalla primavera del 2023, in Giappone torneranno i locali a tema Fullmetal Alchemist, per permettere agli appassionati di lunga data, e anche ai più recenti lettori o spettatori dell’anime, di immergersi ancora di più nell’alchemico mondo dei fratelli Elric. Dopo la tappa ad Akihabara nel 2022, i Fullmetal Alchemist Cafè torneranno a Tokyo da marzo 2023, con nuovi piatti e bevande ispirate al mondo ideato da Arakawa.

Dal 21 marzo al 7 maggio 2023 i fan potranno recarsi al secondo e terzo piano del Paselabo Shinjuku Store, nell’omonimo quartiere della capitale, per assaggiare dolci, gelati e zuppe con allegate immagini, foto e gadget creati per l’occasione di Fullmetal Alchemist.

Successivamente i cafè si sposteranno a Kyoto e Aichi, sebbene non siano ancora state le date di queste nuove aperture. In calce potete vedere alcune immagini promozionali riguardanti l’evento. Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate.

In conclusione, vi lasciamo ad un magnifico doppio cosplay dedicato a Ed e Alphonse Elric, e ad un nuovo artwork di Hiromu Arakawa dedicato al film live action.