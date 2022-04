Fullmetal Alchemist: Ed e Al tornano in una spettacolare statua da 2000 euro

In seguito all'annuncio di una nuova serie firmata dalla mangaka Hiromu Arakawa e le novità preparate per il 20esimo anniversario di Fullmetal Alchemist le gesta degli alchimisti Ed e Al Elric sono tornate sotto i riflettori, e stavolta Good Smile Company ha deciso di rendere loro omaggio con una spettacolare statua.

L'azienda giapponese con sede a Sumida, conosciuta principalmente per la produzione delle action figure Nendoroid, ha infatti rivelato l'arrivo sul mercato, precisamente l'11 maggio 2022, di un incredibile pezzo da collezione per chiunque sia appassionato dell'opera di Arakawa. Alta circa 40 centimetri e larga 43 centrimetri la statua in questione, che potete vedere nelle immagini riportate in calce, presenta Ed e Al nel bel mezzo di un combattimento.

Ed sta tramutando il suo automail in una spada, mentre Al cerca di aiutarlo agendo sul terreno per portarlo più vicino ad un ipotetico avversario. La resa complessiva è incredibile, tra il design dei due protagonisti e l'attenzione per ogni minimo dettaglio, come le scosse, i sassi e l'effetto dell'alchimia usata da Al. Per chi fosse interessato al prodotto, è possibile preordinarlo online al prezzo complessivo di 2199 dollari americani, circa 1190 euro.

Per finire vi lasciamo ad un'interessante iconografia riguardante le vendite del manga di Fullmetal Alchemist.