Fullmetal Alchemist: quali sono i veri poteri dell'homunculus Gluttony?

Nell'opera creata da Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist il ruolo di antagonisti principali viene ricoperto dagli Homunculus, creature molto potenti, che prendono il nome dai sette vizi capitali, e che rappresentano un elemento fondamentale nell'immenso e ambizioso piano del Padre.

Gli Homunculus sono lontani dall'archetipo del classico villain di una serie shonen, e per quanto alcuni di loro riescano comunque a tenere testa ai protagonisti in combattimenti corpo a corpo, vi sono diverse caratteristiche che tendono a farli agire con un approccio più strategico, e se c'è uno tra loro sette che non è minimamente propenso agli scontri diretti è Gluttony.

Gluttony viene spesso considerato il più debole degli Homunculus, in realtà le sue abilità si sono mostrate in numerose occasioni estremamente utili. Sin dalla sua prima apparizione è stato chiaro quanto fosse diverso da Lust ed Envy. Il loro piccolo gruppo era guidato da Lust, che grazie alla sua Lancia Perfetta riusciva a dimostrare le sue doti da grande assassina, mentre Envy si occupava di raccogliere informazioni grazie alla possibilità di cambiare forma, e Gluttony in tutto questo era l'addetto all'individuazione del bersaglio tramite il suo olfatto particolarmente sviluppato.

Anche Wrath, ovvero King Bradley, userà a suo vantaggio questa abilità di Gluttony per individuare Fu, Lan Fan e Ling Yao e affrontarli, e anche durante la battaglia contro il gruppo di Edward nella foresta, Pride realizzerà di dover far affidamento sul potere del compagno Homunculus. Un'altra capacità di Gluttony è quella di poter mangiare qualsiasi cosa, ed è tornata utile quando ad esempio il gruppo di Lust ha ucciso Padre Cornello, e per nascondere le prove dei piani del Padre Gluttony ha letteralmente divorato il cadavere.

Infine Gluttony è stato usato dal Padre come cavia per creare un falso Portale della Verità. Tutti questi poteri non fanno che sottolineare l'unicità di Gluttony, che si differenzia dagli altri Homunculus soprattutto per la sua scarsa abilità combattiva, ma eccelle in cose che i compagni non sono minimamente in grado di fare.

