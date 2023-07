Fullmetal Alchemist vs Brotherhood: ecco le principali differenze tra le due versioni!

"Fullmetal Alchemist o Brotherhood? Quale versione dell'anime vedere?" è una delle domande che vengono poste più spesso da chi si approccia al franchise della sensei Arakawa. Per cercare di rispondere più approfonditamente a questo quesito vi mostreremo le principali differenze tra FMA e FMA: Brotherhood.

C'è da fare una doverosa premessa: la prima versione presenta molte divergenze dall'opera originale perché il materiale da adattare era insufficiente per costruire una serie animata, infatti il manga avrebbe compiuto solo qualche mese prima del rilascio di FMA il suo secondo anno di serializzazione. Questo non è per forza un limite, possiamo vederlo più come un anime what if.

-La serie del 2003 è piena di filler, infatti, a differenza di Brotherhood, approfondisce molti personaggi ben oltre il materiale contenuto nel manga. Da Tucker a Barry lo Squartatore, il cambiamento più drastico lo riceverà Rose, che da character minore diventerà una pedina chiave nel piano di Dante. Altri, come Olivier Milla Armstrong, non sono presenti;



-In Brotherhood la tentata trasmutazione della madre porta ad un ammasso informe di carne, mentre nella serie del 2003 viene creata Sloth, un'homunculus dalle fattezze di donna dai capelli scuri;

-Dante rappresenta un'altra divergenza chiave: è infatti il villain principale della prima serie (nel manga non appare mai), mentre nell'originale è Il Padre. Sono entrambi legati a Van Hohenheim, ma per motivi diversi e differente è la ragione dell'immortalità di quest'ultimo, che altri non è che il padre dei due protagonisti;



-Nell'anime del 2003 viene approfondita l'origine degli homunculus: creati dal Padre in Brotherhood, da una trasmutazione umana fallita nell'anime FMA, vedi Sloth. Inoltre quando un homunculus viene a contatto con parti del suo corpo originale, diviene molto più debole, fattore non presente nel manga;

-Lust è uno dei principali antagonisti nella serie del 2003, trova subito la morte in Brotherhood;



-Gli Homunculi Pride, Wrath, Sloth e Envy sono completamente diversi tra i due adattamenti: in Brotherhood, ad esempio, Wrath è King Bradley, Pride suo figlio. Nell'anime originale Pride è Bradley, mentre Wrath è una trasmutazione fallita del mentore di Ed e Al, Izumi.

-I finali sono completamente differenti: mentre il primo anime è portato a termine dal film FMA -The Movie: Il Conquistatore di Shamballa, dove Ed si ritrova in una dimensiona alternativa somigliante alla Germania nazista, Brotherhood segue il finale designato dall'autrice.

Voi cosa ne pensate? Dopo questa rassegna, avete scelto quale vedere? Fatecelo sapere con un commento. Secondo noi possono essere viste entrambe, consigliando di partire dalla prima, dato che non fa molti spoiler sul manga, non c'entrando molto con quest'ultimo. Permette poi un'aggiuntiva immersività nel mondo creato da Hiromu Arakawa, dando un quid in più a Brotherhood. Per concludere, non perdetevi questo bellissimo cosplay di Milla Armostrong di FMA.