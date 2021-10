FullMetal Alchemist: Winry è il miglior meccanico di automail nel cosplay di Blair

Non è mai facile dimenticare un'opera come FullMetal Alchemist, una serie tra le più conosciute in assoluto quando si parla di animazione giapponese. Il capolavoro di Hiromu Arakawa si è fatto conoscere in tutto il mondo tant'è che persino in Occidente il franchise gode di un'ottima popolarità.

Il successo del brand è tale che recentemente un paio di jeans a tema FMA sono diventati virali in rete. Ad ogni modo, il merito della popolarità della serie è attribuibile non soltanto ad una storia entusiasmante e ricca di colpi di scena, bensì anche e soprattutto grazie ai personaggi che dipingono l'immaginario costruito dall'autrice Arakawa sensei. A tal proposito, in molti non sanno che la creatrice di FullMetal Alchemist è al lavoro ad un nuovo manga ma che vedremo solo prossimamente.

La talentuosa artista Blair ha voluto omaggiare attraverso un'interpretazione personale uno dei personaggi più importanti della saga, Winry Rockbell, genio dell'automail nonché di supporto fondamentale per la caratterizzazione di Ed. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole successo in rete, merito di una straordinaria fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di blair, è abbastanza coerente alla vera Winry? Diteci la vostra con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.