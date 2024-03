Fulmine a ciel sereno! ONE PIECE in pausa? Slitta l'uscita del prossimo episodio, perché?

Le bellissime animazioni di Egghead hanno inaugurato la nuova era di ONE PIECE, una nuova epopea che aveva l'arduo compito di raccogliere l'eredità della longeva saga di Wano Kuni. L'arco dell'Isola del Futuro sta convincendo alla grande, ma pare che i grandi sforzi compiuti da TOEI Animation abbiano un prezzo da pagare. ONE PIECE va in pausa!

La Saga di Egghead, ufficialmente conosciuta come Saga dell'Isola del Futuro, ha preso il via il 7 gennaio 2024 con la trasmissione dell'episodio 1089 di ONE PIECE, uno dei migliori stando ai voti dell'utenza di IMDB. L'anime però, pare debba interrompersi per la seconda volta nel giro di poche settimane.

Dopo l'interruzione necessaria alla buona riuscita del bellissimo ONE PIECE 1093, puntata in cui vediamo Trafalgar Law sfidare Marshall Teach, l'anime si ferma nuovamente, questa volta in modo del tutto improvviso e inaspettato. Purtroppo, la prossima settimana la community resterà a bocca uscita, poiché non verrà pubblicato né il capitolo del manga e né l'episodio dell'anime.

Nel trailer di ONE PIECE 1097 diffuso sul canale YouTube ufficiale della serie viene divulgato che l'episodio in questione non arriverà quando previsto (10 marzo), ma la settimana successiva. Dunque, contrariamente a quanto avevamo riportato, ONE PIECE 1097 uscirà il 17 marzo su Crunchyroll, Netflix e ANiME Generations. Il motivo di questa pausa non è ufficialmente noto, ma è possibile che il team di TOEI abbia bisogno di rifiatare visto il duro ed eccellente lavoro svolto con questo arco narrativo.