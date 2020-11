Fumetti, manga e libri in sconto al 15% su Amazon e IBS: ecco cosa cercare

Nel febbraio 2020 è arrivata una nuova legge che modifica diverse cose sul mondo editoriale, sostituendo in particolare la Legge Levi che regolava gli sconti effettuabili su libri e fumetti. Dal 15% massimo di sconto si è scesi al 5% sia per i negozi fisici che per quelli online.

In questi mesi abbiamo quindi visto tanti volumi che prima erano disponibili col 15% di sconto su Amazon e IBS, due portali estremamente usati per l'acquisto di libri e fumetti, al 5%. Ma in questi ultimi giorni di novembre è disponibile una nuova promozione che permette l'acquisto col 15% di sconto su tanti prodotti tra fumetti, comics, manga e libri.

Infatti è possibile per i due siti di e-commerce superare il 5% di sconto a patto che l'applicazione non arrivi sulle nuove uscite. Per questo sarà possibile acquistare questi prodotti col 15% di sconto se sono usciti più di sei mesi fa. Pertanto tutti i volumi usciti prima di giugno potranno ricevere questa ulteriore scontistica. Naturalmente fate attenzione ad eventuali ristampe dato che, se pubblicate solo in questi ultimi mesi, beneficeranno al massimo del 5% di sconto.

Possiamo quindi approfittare di ciò per La Profezia dell'Armadillo di Zerocalcare, o per l'acquisto di manga come i primi numeri di ONE PIECE, andare alla scoperta di One-Punch Man o dedicarci a un recupero dei lavori di Osamu Tezuka. Senza lasciare da parte le grandi firme della narrativa, sia internazionale che nazionale.

Lo sconto su Amazon e IBS sembra che sia disponibile solo fino al 30 novembre, pertanto rimane meno di una decina di giorni per usufruire di questo 15% di sconto.