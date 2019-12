Dai fumetti di Star Wars un possibile collegamento con Episodio V

Molto spesso, il Cinema ed il Fumetto si completano vicendevolmente, aggiungendo parti inedite o sviscerando meglio alcuni dettagli rimasti senza risposte particolari. E' questo il caso della serie dedicata al Dottor Aphra, personaggio dei fumetti di Star Wars

Il dottor Aphra, protagonista della serie in uscita per Marvel Comics a lei dedicata, è una giovane ed avvenente criminale-archeologa sempre alla ricerca di resti antichi di gran valore da depredare ed è uno dei personaggi inediti, mai comparsa nei film, creati dalla Casa delle idee. Dopo varie vicissitudini, la donna viene braccata dalle forze imperiali e dallo stesso Darth Vader, l'iconico villain della saga creata da George Lucas. Nell'ultimo numero della serie, dopo un incensante inseguimento, Vader riesce a mettere alle strette l'archeologa ma la donna riesce a sfuggirgli e ad imprigionarlo in una camera che aumenta i poteri della Forza del nostro cattivo preferito.

Vader viene sommerso da allucinazioni e davanti gli si parano tutte le scelte che l'hanno portato ad essere quello che è, sommergendolo come un fiume in piena e lasciandolo privo di sensi. Più avanti nella storia (scritta da Simon Spurrier e disegnata da Caspar Wijngaard) viene rivelato il possibile motivo per cui, all'inizio di Episodio V i ribelli siano riusciti a sfuggire tanto a lungo all'Impero, nascondendosi sul pianeta ghiacciato di Hoth. Sarebe stata proprio Aphra, confondendo i droidi sonda dell'Impero, a rallentare le ricerche, costringendo Darth Vader a riprenderle dall'inzio.

Nonostante la serie sia arrivata ad una conclusione, questa è solo momentanea dal momento che riprenderà ad aprile 2020 insieme a nuove serie dell'universo di Star Wars

Nel frattempo, nelle sale, è atteso l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, The Rise of Skywalker in uscita il 18 dicembre