Nei fumetti di Star Wars verranno finalmente esplorate le origini di Snoke

I fumetti di Star Wars, grazie all'intervento di Marvel Comics, da qualche anno a questa parte hanno ricominciato a esplorare delle storie estranee ai lungometraggi arrivati nelle sale, al fine di chiarire qualche personaggio o approfondirlo maggiormente. Questa volta è il turno di Snoke.

Snoke è sempre stato un personaggio avvolto da un grande mistero. L'antagonista si era presentato nella nuova trilogia come una specie di "erede di Palpatine" con lo scopo di guidare Kylo Ren verso il lato oscuro della forza, tuttavia non abbiamo mai potuto apprezzare all'interno dei film una sua backstory in modo da farci capire come fosse arrivato a ricoprire una posizione di prestigio all'interno dell'impero.

Grazie alla nuova serie a fumetti Star Wars: Age of Resistance potremo finalmente saperne di più, dal momento che Snoke sarà uno dei protagonisti di questa nuova storia, venendo approfondito in uno dei quattro numeri totali della quale sarà composta. Anche altri volti come Rey, Kylo Ren, e Rose Ticonno avranno un loro spazio, ma l'antagonista è quello che suscita maggior curiosità.

La nuova serie sarà disponibile nelle fumetterie l'11 Settembre e il primo numero sarà quello dedicato a Snoke, che scaverà nel rapporto tra il villain e Kylo Ren, subito dopo aver portato il ragazzo dalla parte del lato oscuro. Alla sceneggiatura ci sarà Tom Kirk, coadiuvato da Leonard Kirk alle matite. La cover che potete ammirare in calce è stata invece realizzata da Phil Noto, un nome conosciuto tra i frequentatori delle serie Marvel.

Pare che J.J Abrams si sia fatto scappare la trama del nuovo film di Star Wars, di cui è stata recentemente confermata una teoria.

Che ne pensate di questa nuova miniserie? Siete curiosi di scoprire di più su Snoke?