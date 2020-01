Fumetti più venduti del 2019: in USA è monopolio Marvel, ma Batman resta irraggiungibile

Diamond Comic, uno dei più grandi distributori di fumetti del Nord America, ha recentemente pubblicato i risultati inerenti alle vendite dell'anno solare 2019. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, Marvel Comics avrebbe venduto circa la metà delle copie in circolazione negli USA, staccando la concorrenza DC di ben 15 punti percentuali.

Qui sotto potete leggere le classifiche inerenti ai migliori incassi, al maggior numero di copie vendute e a Comic book e Graphic novel più vendute del 2019. Potete attingere alla fonte ufficiale cliccando sopra il link reperibile in calce all'articolo.



Percentuale incassi

Marvel Comics - 40,20% DC Comics - 29,29% Image Comics - 8,04% IDW Publishing - 3,55% Dark Horse Comics - 3,19% Boom! Studios - 2,56% Dynamite Entertainment - 2,16% Viz Media - 1,45% Oni Press - 0,61% Titan Comics - 0,60% Altri - 8,34%

Percentuale copie in circolazione

Marvel Comics - 44,72% DC Comics - 30,74% Image Comics - 7,69% IDW Publishing - 3,29% Boom! Studios - 2,42% Dark Horse Comics - 2,33% Dynamite Entertainment - 1,88% Valiant Entertainment LLC - 0,55% Viz Media - 0,55% Archie Comic Publications - 0,54% Altri - 5,30%

Top 10 Comic book più venduti

Detective Comics #1000 - DC Comics Spawn #300 - Image Comics X-Men #1 - Marvel Comics Black Cat #1 - Marvel Comics Dceased #1 - DC Comics Absolute Carnage #1 - Marvel Comics Marvel Comics #1000 - Marvel Comics House of X #1 - Marvel Comics Powers of X #1 - Marvel Comics War of Realms #1 - Marvel Comics

Top 10 Graphic novel più vendute

Watchman TP - DC Comics Saga Volume 1 TP - Image Comics Umbrella Academy Vol.1: Apocalypse Suite TP - Dark Horse Comics Monstress Volume 1 TP - Image Comics Mister Miracle TP - DC Comics Die Vol.1: Fantasy Heartbreaker TP - Image Comics Batman: White Knight TP - DC Comics The Walking Dead Vol.31 TP - Image Comics Batman: The Killing Joke HC - DC Comics Batman: Damned HC - DC Comics

Come potete vedere, il mercato dei fumetti è praticamente in mano alla Marvel, mentre in quello delle Graphic novel si battono DC e Image Comics. Nel complesso comunque, le percentuali favoriscono nettamente la Casa delle Idee.

Nella sezione Comic book l'ambizioso Marvel Comics #1000 non è riuscito a scavalcare Batman, ancora una volta in vetta con l'attesissimo numero 1000. Tra le altre novità sembrerebbe poi essersi difesa molto bene Absolute Carnage, l'ambiziosa miniserie di Donny Cates attesa in Italia per il prossimo 16 gennaio.

E voi cosa ne pensate di questa classifica? DC Comics riuscirà a colmare il gap nel 2020? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!