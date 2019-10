Il fumettista Dell'Otto disegna uno splendido Piccolo di Dragon Ball

I fan spesso si cimentano in fan art e cosplay di Dragon Ball, saturando ogni luogo del web e ogni fiera dove è possibile mostrare i propri lavori. Ciò però non vale solo per gli amatori, ma anche per i professionisti che spesso si cimentano nel disegnare personaggi di quest'opera. Oltre i mangaka però, anche i fumettisti nostrani.

Gabriele Dell'Otto è uno dei fumettisti italiani più famosi in ambito internazionale, vantando collaborazioni importanti con la DC Comics e la Marvel Comics. Il creatore del manifesto di Lucca Comics and Games 2014 ha postato negli scorsi giorni un disegno dove si cimenta nell'illustrare un personaggio di Dragon Ball, Piccolo.

Come potete vedere in calce, il fumettista ha ritratto Piccolo in bianco e nero con una posa da combattimento. Insaguinato e furente per la battaglia, mostra uno sguardo terrificante con i denti digrignati. Cosa ne pensate di questa illustrazione di Dell'Otto?

