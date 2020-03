Il fumetto Godzilla - La Guerra dei Cinquant'anni giungerà presto in Italia

Sono tante le icone dell'industria che in questi decenni si sono insidiati con forza nell'immaginario collettivo, tra film, anime, manga, fumetti, videogiochi e molto altro ancora, ma solo pochi sono davvero divenuti dei punti di riferimenti nel vasto mondo dell'intrattenimento, e tra questi figura anche Godzilla

Nato per mano di Toho Tomoyuki Tanaka, il "Re dei Mostri" è velocemente divenuto uno tra le creature più famose al mondo, prima al cinema e poi in ogni altro media. Il kaijū è infatti apparso non solo in una lunghissima serie di film - alcuni dei quali continuano a venir prodotti tutt'oggi -, ma anche all'interno di ogni altro prodotto d'intrattenimento, alle volte come semplice comparsa, in altri casi in qualità di protagonista assoluto.

Ebbene, attraverso un post su Facebook SaldaPress ha annunciato il futuro arrivo di Godzilla - La guerra dei Cinquant'anni, fumetto di James Stokoe che ha saputo conquistarsi gli apprezzamenti di moltissimi appassionati. Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nel 1954 e vede come protagonista Ota Murakami, un soldato arruolatosi proprio quando Godzilla ha fatto la sua prima apparizione in Giappone, di fatto distruggendo qualsiasi cosa ostacoli il suo cammino. Nel caso in cui foste interessati, attraverso il post è stato anche linkato un interessante video che permette di visionare le varie caratteristiche del fumetto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del film Netflix Godzilla Mangiapianeti.