Il fumetto ha meno valore di un romanzo? La polemica durante un programma Rai3

Il mondo del fumetto, che spazia dalla cultura nipponica fino al conosciuto "Topolino", senza considerare l'imponente universo fumettistico occidentale, è ancora oggi sottovalutato ed etichettato come una mera forma di intrattenimento e spesso rivolta unicamente ad un pubblico giovanile.

Non c'era da stupirsi, dunque, se le parole di Piero Dorfles, noto giornalista intervenuto all'ultima puntata del programma RAI 3 intitolato "Le Parole della Settimana" hanno fatto il giro del web suscitando non poche polemiche. L'estratto dell'episodio in questione, che potete recuperare tra gli allegati in calce alla notizia, ha suscitato molte polemiche dal momento che viene ripreso sul piccolo schermo l'ennesimo luogo comune in merito alla cultura fumettistica.

Dalle sue parole, infatti, si evince come il mondo del fumetto sia meno importante del romanzo, citando a suo favore persino una personalità indiscussa del calibro di Ernest Hemingway. Ad ogni modo, lasciamo a voi, nello spazio dedicato ai commenti, la possibilità di discutere in merito a queste espressioni.

