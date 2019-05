Fumination ha ufficialmente acquistato Manga Entertainment

Nel corso di queste ultime ore è stato annunciato che Fumination, al fine di portare avanti il suo progetto d'espansione, ha ufficialmente acquistato Manga Entertainment, distributore con sede a Londra e distributore di anime negli U.K. e Irlanda. Per ora, però, termini dell'accordo non sono stati divulgati

Secondo quanto affermato, Fumination unirà le attività portate avanti da Manga Entertainment con l'attività d'home entertainment di Fumination U.K. e inizierà ha distribuire molti prodotti del catalogo di Manga, i quali verranno resi disponibili a tutti gli abbonati del servizio streaming FuminationNow.

I titoli che sono stati resi immediatamente disponibili sono “Sword Art Online” Stagione 1, “Akira,” “Ghost in the Shell: Innocence,” “A Certain Magical Index” (il film e le stagioni 1 & 2), “A Certain Scientific Railgun” (stagioni 1 & 2), “Bayonetta (Il Film): Bloody Fate,” “Casshern Sins,” “Samurai Warriors” stagione 1, “Soul Eater Not!,” “Summer Wars,” “The Girl Who Leapt Through Time” e “Wolf Children.” Altri titoli che verranno aggiunti nel corso dei prossimi mesi comprenderanno opere quali “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” e “Naruto Shippuden.”

Con l'acquisizione, Manga Entertainment - in precedenza identificato come partner a lungo termine di Fumination - si ritroverà a possedere un catalogo d'opere pari a oltre 900 ore di contenuti doppiati e sottotitolati. Attualmente Funimation offre il suo servizio FunimationNow negli Stati Uniti, in Canada, in Irlanda, in Australia e in Nuova Zelanda. In Irlanda e negli U.K, l'abbonamento Premium Plus costa 4,99£ al mese o 49,99£ all'anno. Nel mese di novembre 2018, FunimationNow è diventato il primo servizio di Sony Pictures Television a essere lanciato sul Prime Video di Amazon nel Regno Unito.