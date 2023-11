Un funerale per QUEL personaggio di Attack on Titan! Ecco cos'hanno fatto dei fan

Attack on Titan ha un fandom enorme, di cui solo poche serie possono vantare. L'affetto che i fan nutrono per quest'anime e la stima che hanno nei confronti del creatore originale, Hajime Isayama, li ha portati a fare qualcosa di inimmaginabile. Il finale di serie ha visto alcune morti importanti e i fan di AOT non potevano non fare qualcosa.

In molti speravano che Eren Jaeger, alla fine di Attack on Titan, potesse redimersi da tutti i suoi errori e continuare a vivere. Invece, è stato ucciso da Mikasa in un finale decisamente agrodolce. Per quanto questo protagonista potesse avere degli ideali più o meno condivisibili, è senza dubbio uno dei personaggi meglio scritti nella storia degli anime.

Per questo motivo, alcuni fan hanno voluto omaggiare questo antieroe con qualcosa di mai visto prima d'ora. Sui social è diventato virale un cortometraggio di alcuni fan che realizzano il funerale di Eren. Una sfilza di persone, tutte vestite di nero, seguono un leader che ha, fra le proprie mani, una fotografia di Eren.

Ciliegina sulla torta è il fatto che nel breve filmato stia piovendo, simbolo della tristezza che provano i presenti dopo la morte di questo personaggio a loro così caro. Tutti gli uomini hanno con se degli ombrelli neri. E' possibile osservare da vicino il corto in questione in calce all'articolo. Questo è il destino di Eren Jaeger in Attack on Titan.