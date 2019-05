Funimation annuncia una celebrazione per il suo 25esimo anniversario

Per celebrare il suo 25esimo anniversario, la compagnia di produzione anime Funimation ha deciso di andare all-in per quest'anno. È stato annunciato che la compagnia darà vita a una celebrazione che durerà l'intero anno, così da poter commemorare l'occasione, iniziando con la release di nuove action figure Funko Pop speciali.

Ci saranno sei Funko Pop cromatiche che saranno messe in vendita. Tutte e sei saranno basate su dei prodotti di Funimation attualmente licenziati. La prima sarà di Ken Kaneki da Tokyo Ghoul ed è già disponibile al Fan Expo Dallas all'interno del Convention Center di Dallas: ovviamente tutto è già andato esaurito, ma presto saranno disponibili anche sullo store online.



«I venticinque anni di successo di Funimation non sarebbero stati possibili senza i nostri dipendenti, licenziatari, partner e soprattutto senza i nostri fan. Loro sono il centro di tutto ciò che facciamo" ha detto Gen Fukunaga, presidente e CEO dell'azienda. «Sapere che Funimation è riuscita a entrare nei cuori di diversi milioni di fan e arricchire le loro vite con gli anime mi dà una grandissima soddisfazione. I nostri primi fan attualmente sono genitori e stanno trasmettendo il loro amore per gli anime ai propri figli, alle nuove generazioni. Sono estremamente ansioso, adesso, di godermi i prossimi 25 anni di Funimation».



Funimation per l'occasione ha anche pubblicato un sito dedicato ai 25 anni dell'azienda. Nei prossimi giorni arriveranno anche maggiori dettagli sulla celebrazione che durerà l'intero anno e anche riguardanti gli altri cinque Funko Pop cromatici che saranno messi in vendita dopo quello di Ken Kaneki.