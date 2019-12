Funko celebra il Green Monday con un'offerta a tema Dragon Ball: Box Lunch di Vegeta a $20

Funko, la rinomata azienda giapponese creatrice dei Funko Pop, ha da poco messo in vendita sul sito web BoxLunch un nuovo pacchetto dedicato a Vegeta, il rinomato principe dei Saiyan. L'incredibile offerta comprende una t-shirt e il Metal Funko Pop del guerriero, entrambi disponibili per appena 20 dollari.

Lo sconto è stato applicato per via del Green Monday, un evento americano simile al Cyber Monday in cui si applicano dei tagli ai prezzi per festeggiare il secondo lunedì di dicembre, da sempre ritenuto un ottimo giorno per fare affari. Il package con i due pezzi da collezione è acquistabile tramite il link reperibile in calce, premesso che abbiate un indirizzo negli USA a cui spedirlo.



Il Box Lunch di Vegeta in tutti i casi dovrebbe arrivare in Italia, presumibilmente senza sconto, nei prossimi mesi. Nel caso in cui vogliate ingannare l'attesa vi consigliamo di dare un'occhiata al recente Funko Pop metallico di Piccolo.

Casomai non siate avvezzi a questo tipo di prodotti, ne approfittiamo per ricordarvi che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne dite? Acquistere il pacchetto una volta disponibile? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se siete fan di Vegeta poi, non potete davvero perdervi il cosplay al femminile del Saiyan pubblicato qualche giorno fa da una celebre modella americana!