Funko conquista il Giappone con la linea dedicata a Dragon Ball Z

Come un fulmine a ciel sereno, il produttore di figure Funko ha annunciato di essersi espanso nel mercato al dettaglio giapponese con il lancio della sua più popolare linea, i POP!. E l'ondata di statuette di lancio non poteva che essere dedicata all'opera più caratteristica e memorabile, Dragon Ball Z.

Presenti nelle case di milioni di appassionati, queste statuette da collezione super deformate arrivano per la prima volta attraverso "canali ufficiali" anche in Giappone. Finora, infatti, i fan giapponesi potevano acquistare Funko POP! unicamente attraverso rivenditori specializzati in importazioni.

Lo sbarco in terra nipponica di Funko arriva con il supporto ufficiale di Bandai Toys, che ha ben pensato di cominciare questo "nuovo viaggio" con una linea dedicata a Dragon Ball Z. Le cinque figure di lancio verranno vendute a un prezzo di 1800 yen ciascuna, circa 14 euro al cambio attuale, e molto probabilmente andranno sold out in men che non si dica; una manna per tutti i collezionisti.

Il primo Funko POP! è dedicato a Goku, il quale è rappresentato nella posa tipica del primo leggendario scontro con Vegeta durante la Saga dei Saiyan. Kakaroth è il protagonista anche di un secondo POP!, che questa volta lo ritrae in forma Super Saiyan. Le restanti tre figure sono dedicate ad altri tre personaggi iconici della serie, ossia Majin Vegeta, Gohan Super Saiyan 2 e Vegeth Super Saiyan.

Vi sareste mai aspettati che i Funko POP! spopolassero anche in Giappone, terra legata alla tradizione di figure super dettagliate?