Funko Pop annuncia una nuova ondata di figure a tema Dragon Ball!

Nelle scorse ore abbiamo avuto la conferma da parte di Funko Pop che è in arrivo una nuova serie di figure dedicate a Dragon Ball. In particolare, avremo l'occasione di mettere le mani su alcuni dei personaggi protagonisti di Dragon Ball Z (senza escludere qualche eccezione dalla serie successiva). Andiamo a vedere di chi si tratta.

Dragon Ball sta ancora una volta cavalcando la cresta dell'onda mediatica mondiale (almeno per quanto riguarda l'animazione), con il debutto cinematografico del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly che ha letteralmente fatto impazzire il botteghino nipponico. Il gigantesco ritorno in termini di notorietà di questi evento globale sarà l'occasione per molti di riscoprire il mondo creato da Akira Toriyama, e Funko Pop sembra rivolgersi esattamente a coloro che intendono fare un tuffo nel passato.

L'azienda in questione ha infatti annunciato tramite il proprio sito che la linea di figure stilizzate dedicate a Dragon Ball è destinata a ingrossare le proprie file molto presto, con l'arrivo di una nuova ondata di statuette, per altro già disponibili al preordine, nel mese di febbraio del 2019.

I prodotti a cui si riferisce Funko sono in particolare inerenti alla seconda serie del brand, Dragon Ball Z: due coppie di statuette raffiguranti Re Kaio con la sua scimmia Bubbles e Yamcha con Puar, Videl nella sua versione con le codine, Goku vestito in borghese (e nella forma di Super Saiyan), C°17 e C°18.

Ma non è finita qui, perché, come potete vedere voi stessi dall'immagine riportate in calce alla presente notizia, sono in procinto di fare il loro debutto sul mercato anche alcuni Funko Pop in esclusiva presso determinati rivenditori (anche appartenenti alla serie di Super): Gohan versione Super Saiyan di Secondo Livello sarà disponibile presso GameStop, Vegeth Super Saiyan God Super Saiyan sarà invece venduto da Hot Topic, mentre Jiren sarà un'esclusiva West Coast Toys in America. Una data per questi prodotti non è ancora disponibile.

Cosa ne pensate del 2019 dei Funko Pop a tema Dragon Ball? Ve ne interessa qualcuno? Arricchirete la vostra collezione il prossimo anno? Fatecelo sapere!