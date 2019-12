Funko Pop artigianale di Naruto Shippuden ritrae Sasuke Susanoo realizzato da un fan

Nel mondo di Naruto creato da Masashi Kishimoto ci sono tantissime tecniche e abilità particolari. Alcune nel corso del tempo sono diventate più iconiche di altre. Tra queste vi è sicuramente una delle tecniche oculari più potenti che i portatori dello Sharingan possono sperare di sviluppare: il Susanoo.

Abbiamo visto come nel corso del tempo lo Sharingan, da semplice abilità oculare che permetteva al possessore di avere una vista più acuta e di sfoderare genjustu strabilianti, si è trasformata ed è evoluta passo dopo passo, sfoderando tecniche uniche di livello altissimo che l'hanno fatta diventare forse l'abilità innata più forte dell'intera serie.

Come dicevamo prima, sicuramente il Susanoo è tra queste. Diverso per ogni portatore dello Sharingan, conferisce, a chi lo usa, una solida difesa fatta da ossa, carne e armature e tecniche d'attacco impressionanti. Basti vedere il Susanoo di Madara, quello si Sasuke o quello di Itachi stesso.

Proprio per omaggiare l'opera magna creata da Kishimoto e in particolare il clan Uchiha e il Susanoo, un utente ha deciso di realizzare una statuetta ispirata alla linea Pop di FunKo, prendendo come soggetto l'amato/odiato Sasuke Uchiha, mentre sfoggia lo scheletro viola del suo Susanoo. La versione del personaggio presa a modello è sicuramente quella del giovane durante la saga della Riunione dei Kage in Naruto Shippuden, sequel diretto di Naruto.

Come potete vedere dal breve video che l'utente ha postato su Instagram e che abbiamo riportato in calce all'articolo, la figure rappresenta Sasuke con lo Sharingan Ipnotico attivato, lo scheletro del Susanoo a proteggerlo e un occhio che sanguina copiosamente.

Cosa ne pensate di questo bellissimo modellino? Vi piace, oppure no? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

