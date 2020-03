Funko POP per All for One: il cattivo di My Hero Academia è pronto per le preordinazioni

Tanti sono stati i cattivi introdotti in My Hero Academia e che sono stati affrontati dai protagonisti nel corso delle varie saghe di manga e anime. Ma nessuno è dotato di un'infamia paragonabile a quella di All for One, villain che ha scorrazzato per il paese nipponico per decenni, incutendo terrore a tutti.

Solo All Might è stato capace di mettere fine, ben due volte, alle angherie e macchinazioni di All for One. Il grande nemico di My Hero Academia è ora in carcere, a Tartarus, e sembra aver lasciato in eredità tutto il suo odio verso la società al suo allievo Tomura Shigaraki. Nonostante ciò, la memoria di All for One è sempre viva e vegeta nei protagonisti dell'opera di Kohei Horikoshi.

Seppur sia comparso davvero per poche pagine, il cattivo ha riscosso notevole successo tra i fan in seguito allo scontro di Kamino ottenendo diverse statuette e merchandising di varia natura. A questi si aggiunge il nuovo Funko POP dedicato proprio a All for One che potete osservare in calce. L'utente SerlentPops ha condiviso un'informazione riguardante il nuovo pupazzo esclusivo e che ora è disponibile per le preordinazioni.

Come un classico Funko POP, All for One è rappresentato in forma simile a quella chibi dove spicca l'enorme testa, mentre un altro dettaglio che risalta particolarmente è il braccio destro in cui il cattivo sta caricando diversi quirk. Le eventuali spedizioni sono previste per il 30 marzo 2020.

Non perdetevi il Funko POP personalizzato di Izuku Midoriya, mentre l'anime sta per presentare uno scontro con il nuovo villain Gentle Criminal.