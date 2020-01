Il Funko Pop di King Cold conferma la grande fama di cui gode la serie di Dragon Ball

La serie di Dragon Ball, si sa, ha raggiunto vette che qualsiasi altro manga, forse solo One Piece come lui, neanche sogna di toccare. Ha accumulato durante gli anni una così grande notorietà nel mondo, fino ad entrare a far parte, a tutti gli effetti, della cultura pop degli ultimi anni. Capace di stregare più generazioni di appassionati.

Conferme a quanto detto sopra ce ne sarebbero moltissime. Basti solo pensare da quanto tempo Dragon Ball, con tutte le sue serie, ci tiene compagnia. Sono passati ben 36 anni dall'uscita del primo volume delle manga, eppure ancora oggi, nel 2020, le avventure di Goku e compagni continuano a intrattenere gli appassionati con le avventure di Super.

E a confermare una volta di più la grande fama di cui nutre l'opera magna di Akira Toriyama, ci pensa Funko con la sua linea Pop. Sappiamo come negli ultimi anni le figure prodotte dall'azienda statunitense abbiamo letteralmente rapito i cuori delle persone, tanto che ci sono Funko Pop per ogni serie televisiva, film o anime che esce in commercio. Dalla Marvel a Game Of Throne, dalla Disney agli anime, l'azienda ha tutte le action figure che fanno per voi.

Eppure, per quante ce ne siano in commercio di tutti i modelli, c'è da dire che Funko ha dimostrato un certo attaccamento alla serie di Dragon Ball e non per caso, ovviamente. Nel corso degli anni sono stati riprodotti moltissimi dei personaggi creati da Toriyama. Dai principali ai secondari, compresi gli odiati antagonisti. Addirittura, come conferma l'utente DisFunko su Twitter, è stata anche realizzata una versione del padre di Freezer, King Cold che, nulla togliendo al personaggio, certamente non è di grande rilievo. Perciò questa non è altro che l'ennesima prova del fatto che i fan amano così tanto Dragon Ball che vorrebbero una linea di Funko per ogni personaggio della serie da poter collezionare.

Cosa ne pensate di King Cold che potete visionare nel post riportato in calce a quest'articolo? Vi piace? Lo avete? Fatecelo sapere nei commenti.

