Funko Pop a metà prezzo sullo store online 'Pop in a box', ecco le migliori offerte

Pop in a box, il rivenditore italiano ufficiale degli articoli Funko, ha deciso di anticipare il suo black friday e di proporre degli ottimi sconti su alcuni rari pezzi da collezione a tema anime. I tagli di prezzo riguardano soprattutto le action figure di My Hero Academia e Dragon Ball Super, ma non manca qualche interessante sorpresa.

Tra tutti spicca sicuramente il Funko Pop metallico di Shoto Todoroki visibile in copertina, disponibile all'acquisto per soli €14,95. Il prezzo di base del pupazzetto, distribuito per la prima volta nel 2018 e alto circa 10 centimetri, si aggira ancora oggi intorno ai 40 euro. Tra le altre offerte a tema Boku no Hero spiccano anche i Funko Pop di Mei Hatsume e Mount Lady.

Nel caso in cui non foste dei fan dell'opera di Kohei Horikoshi invece, sono disponibili anche dei pupazzetti legati alla serie Dragon Ball di Akira Toriyama. Come potete vedere cliccando sul link reperibile in calce infatti, anche i Funko del Maestro Muten e di Jiren riportano uno sconto del 30%.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri, ad eccezion fatta per alcune limited edition.

Cosa ne pensate? Ve ne piace qualcuno in particolare? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stata recentemente pubblicata la settima puntata di My Hero Academia e che potete prepararvi alla visione dando un'occhiata al nostro approfondimento sull'episodio 6.