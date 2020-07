Funko presenta i nuovi Pop di Goku Super Saiyan God e Katsuki Bakugo

A causa del tremendo impatto causato dal Coronavirus, la presenza di Funko Pop al San Diego Comic-Con è stata significativamente ridotta rispetto alle precedenti manifestazioni. Ciononostante, la compagnia ha presentato due nuovi Pop che vedono protagonisti Goku Super Saiyan God e Katsuki Bakugo di My Hero Academia.

Le figure saranno disponibili all'acquisto a partire da giovedì alle ore 02:00 sul sito ufficiale di Funko, con un limite di un ordine per cliente. Nello stesso giorno, precisamente dalle 06:00, sarà possibile procurarsi le due figure anche sullo store di Hot Topic.

Hot Topic rappresenta sicuramente una buona scelta, dal momento che le possibilità di accaparrarsi delle nuove figure sono spesso più alte rispetto allo store di Funko; tuttavia, effettuando l'ordine attraverso lo store ufficiale potrete ricevere in omaggio un adesivo esclusivo del San Diego Comic-Con 2020.

L'edizione 2020 San Diego Comi-Con, come da previsione, si è svolta interamente online. C'è di buono che la manifestazione, in questa versione atipica, è stata resa accessibile a chiunque disponesse di una connessione a internet. Sebbene le prime indicazioni puntavano verso la cancellazione della fiera, alla fine si è optato per un'opzione sperimentale che, se da una parte ha scontato i fan per la carenza contenutistica di alcuni panel, dall'altra si è rivelato un tentativo complessivamente azzeccato.

