La furia del web colpisce Twitter dopo il ban dato allo scrittore Marvel Chip Zdarsky

Lo sappiamo tutti molto bene, non di rado capita di ritrovarsi davanti a vere e proprie rivolte del web a causa di qualche evento magari inizialmente ritenuto pure di poco conto ma che nei fatti saprà scatenare delle guerre a suon di post e tweet, a maggior ragione se al centro del tutto vi è una qualche personalità di spicco.

Dopotutto oramai basta veramente poco per far esplodere la fanbase di qualche personaggio particolarmente conosciuto, ma se poi si pensa anche che al centro di tutto abbiamo un membro della Marvel, diviene facile capire come mai sia scoppiato un polverone. Nel caso in cui non aveste idea di cosa stiamo parlando, tutto ha avuto inizio quando la sera scorsa, su Twitter, lo scrittore Chip Zdarsky ha postato un tweet sul social network.

L'uomo è assai conosciuto nell'ambiente supereroistico per aver contribuito alla realizzazione di Howard the Duck, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, Daredevil e Spider-Man: Life Story. A quanto pare, però, la sua fama non è bastata a placare l'ira di Twitter dopo che lo scrittore ha violato le politiche interne al social network, di fatto venendo sospeso e ritrovandosi di conseguenza con tutti i tweet scritti in precedenza oscurati.

Ciò che però ha fatto infuriare i fan, i quali si sono riversati in massa su Twitter per mostrare il proprio sdegno, come visionabile cliccando sulla fonte di questa notizia, sarebbe riassumibile al tweet stesso che ha portato al ban. Chip Zdarsky, infatti, si è limitato ad augurare a tutti i suoi lettori il meglio in preparazione del nuovo anno, il tutto seguito da una sua foto in cui l'uomo stava abbracciando un cuscino, un messaggio apparentemente innocuo che però Twitter non sembra aver gradito, seppur al momento non sia ancora chiaro il motivo.

