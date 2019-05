Future Foundation: in arrivo un nuovo spin-off dei Fantastici Quattro della Marvel

Con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, tanti appassionati del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di un ritorno in grande stile al cinema dei Fantastici Quattro. Ma, intanto, qualcosa si muove per il famoso quartetto composto da Mr. Fantastic, la Donna invisibile, la Torcia Umana e la Cosa in ambito fumettistico.

La Marvel ha infatti annunciato il ritorno di Future Foundation, ma con una serie a sé. Jeremy Whitley scriverà la storia, mentre Will Robson si occuperà dei disegni su questa nuova saga incentrata sui ragazzi che hanno vissuto avventure con i Fantastici Quattro.

La Future Foundation è un'organizzazione filantropica istituita da Mister Fantastic, con la speranza di migliorare il futuro dell'umanità. Considerato che il personaggio di Reed Richards ha fatto il suo ritorno nel Marvel Universe lo scorso anno, sembra che sia giunto il momento per la Future Foundation di tornare in azione.

Questa volta, la missione della Future Foundation è molto più personale: Molecule Man ha usato il suo potere per aiutare a salvare il multiverso durante le Secret Wars, per poi essere ucciso mentre la famiglia di Richards stava tentando di ricostruirlo. Ora, la Future Foundation, con a capo Alex e Julie Power e con l'aiuto di Yondu Udonta, è alla ricerca dei frammenti di Molecule Man in giro per il multiverso.

La sinossi del nuovo spin-off dei Fantastici Quattro è la seguente: "Quando la famiglia Richards viene richiamata sulla Terra dai Fantastici Quattro, lasciano alla Future Foundation - gruppo con le menti più brillanti dell'universo - una missione: trovare i pezzi e ricostruire il loro amico Molecule Man. Ma si rivela essere più difficile del previsto quando questo gruppo composto da giovani geni, atlantidei, mutanti, moloidi e androidi vanno incontro a ogni singolo problema del Multiverso".