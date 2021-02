Future State: Dark Detective: un traditore si aggira per le strade di Gotham

L'evento Future State con cui DC Comics ha inaugurato l'anno nuovo continua a regalare grandi emozioni ai lettori. Nel terzo volume di Dark Detective la Gotham City dominata dal Magistrato e dai Peacekeepers viene ulteriormente messa in ginocchio da una clamorosa rivelazione: tra i vigilanti si nasconde un traditore.

Nel capitolo "No Future No Past, Part 2" di Future State: Dark Detective #3, i nuovi padroni di Gotham continuano a utilizzare la violenza contro chiunque venga percepito ostile o recalcitrante. Per Jason Todd e Ravager ogni notte è divenuta una questione di vita o morte, ma tra gli ultimi vigilanti rimasti in città pare nascondersi un traditore.

Nel volume, Grifter e Huntress vengono incaricati di portare Luke Fox via da Gotham. Nonostante la famiglia Fox stia lavorando con il Magistrato fornendo armi e tecnologia avanzata, la città non è più un luogo sicuro.

Tuttavia, i Peacekeepers partono al loro inseguimento, che culmina con il trio in fuga che viene aiutato da un altro vigilante, Veil. Portati in un molo, Helena mostra ai suoi compagni un sottomarino che non è rilevabile dalle forze del Magistrato. Ma quando sembra che la missione sia stata completata, Luke si rivela essere un informatore dell'esercito sovrano di Gotham.

Il figlio di Lucius Fox ha negoziato un accordo: la testa di Huntress in cambio della cancellazione delle informazioni sul suo passato. Ma dato che Cole Cash non rientra nello scambio, Luke gli offre segretamente un'ancora di salvezza.

Sebbene possa entrare nel sottomarino e scappare, la coscienza di Grifter gli impedisce di andare via abbandonando un compagno. Tornato sul molo, Cole porta in salvo Huntress guadagnando tempo prezioso con le forze avversarie, che però infine riescono a prenderlo in custodia.

Luke Fox è caduto in disgrazia trasformandosi in un traditore al servizio dell'esercito del misterioso Magistrato. Riuscirà mai a riscattare sé stesso e il simbolo del pipistrello che indossava una volta sul petto?

Nei precedenti volumi di DC Future State: Dark Detective, uno dei più celebri villain di Batman è morto. Il vecchio e il nuovo Cavaliere Oscuro si sono incontrati in Future State: The Next Batman.