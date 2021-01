Future State: Immortal Wonder Woman, cosa ne è stato di Diana Prince?

Dall'inizio dell'evento dell'anno targato DC Comics sono passate ormai tre settimane e finalmente la casa statunitense ha aggiornato i lettori sul destino di Diana Prince. Nel primo volume di Future State: Immortal Wonder Woman, infatti, scopriamo cosa le è accaduto al termine di Dark Nights: Death Metal.

Future State: Immortal Wonder Woman #1 riprende esattamente dal termine di Dark Nights: Death Metal, storia in cui Diana Prince si era sacrificata per salvare l'omniverso. "In un lontano futuro", come indicato dalle pagine della nuova serie DC Comics, Diana si fa strada verso la Batcaverna, ricordando alcuni momenti in compagnia di Bruce Wayne.

Dunque, sebbene non venga spiegato come sia possibile, Wonder Woman è ancora in vita e la sua immortalità la rende una delle poche eroine ancora presenti su un pianeta in via di distruzione. Diana deve però fare i conti con le sue sorelle Amazzoni, le quali hanno una visione aggressiva sulla Terra, oltre che l'imminente minaccia dettata dal ritorno di Darkseid.

Il cerca di vendetta, il pericoloso villain spazza via la razza di Diana, oltre che i resti di Swamp Thing. Persino Superman, ormai invecchiato, riesce a malapena a reggere il confronto con lui. Ma Wonder Woman promette che la morte di Swamp Thing non sarà vana. Rivolte e riferimenti a Hunger Games nel primo volume di Future State: Catwoman. Kara Zor-El ha perso un importante amico in DC Future State.