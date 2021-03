DC Comics Future State, chi guiderà la nuova generazione di eroi? Scopriamolo

L'evento Future State sta esplorando il potenziale futuro dell'Universo DC Comics, portando alcuni giovani eroi a caricarsi di nuove e inaspettate responsabilità. Ma uno dei più brillanti talenti della Young Justice sta dimostrando di essere il cuore pulsante della nuova generazione di eroi.

Attraverso un processo di mentoring con la nuova Aquawoman, Jacson Hyde, alias Aqualad, nonché attuale incarnazione di Aquaman in Future State, si sta confermando la persona perfetta per ereditare il ruolo che sarebbe dovuto appartenere a Nightwing, ovvero il leader della prossima generazione DC Comics.



Nell'evento DC Future State, molti giovani eroi hanno preso il posto di figure più vecchie e affermate, le quali hanno abbandonato i loro mantelli per le ragioni più svariate. Un esempio è Jackson Hyde, l'attuale Aqualad che è salito alla ribalta diventando l'Aquaman del futuro. Ma è fungendo da mentore ad Andy Curry, ossia la nuova Aquawoman, che le pagine di Future State stanno dimostrando che tipo di eroe sia diventato Jackson.



Durante il tempo trascorso insieme, Aquaman si sta assicurando d'insegnare al suo partner come sopravvivere al di fuori dell'oceano, l'importanza della diplomazia e delle arti del combattimento. Se Aquawoman sta diventando l'erede a pieno titolo di suo padre, il merito è unicamente di Jackson Hyde.



Se Nightwing è diventato il leader della Bat-Family, sostituendo il suo mentore apparentemente caduto, è Aquaman ad aver preso il ruolo di nuovo simbolo della prossima generazione di eroi.



Nel frattempo, scopriamo tutti i dettagli sul nuovo evento DC Comics Infinite Frontier. Ecco il nuovo costume con cui Wonder Woman apparirà in DC Comics Infinite Frontier.