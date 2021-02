Future State: Justice League, il gruppo di eroi è pronto ad accogliere una new entry

Le varie serie legate all'evento Future State stanno continuando a rivoluzionare l'universo DC Comics. Dopo aver fatto la conoscenza di numerosi nuovi eroi e visto la morte di tanti altri, questa volta i lettori potranno ammirare la nuova formazione della Justice League of America.

Seppur non con i personaggi classici, in Future State: Justice League il gruppo di supereroi vanta ancora personalità importanti come Superman, Wonder Woman o Lanterna Verde, ma facendo alcune considerazioni sul futuro, questi decidono che è ora di accogliere nuovi membri all'interno del team.

Nel secondo volume di questa serie vediamo "Jo" Mullein stilare una proiezione in cui è presente un elenco di candidati che viene preso in considerazione per l'ingresso in squadra. Tra le papabili new entry nella Justice League troviamo eroi affermati, come Tim Drake, Miss Martian, Mister Miracle o The Guardian, questi ultimi due grandi protagonisti in Future State: Superman.

Uno qualsiasi di questi personaggi sarebbe un'interessantissima aggiunta all'attuale formazione della JLA, sia dal punto di vista della personalità che da quello puramente narrativo. Al momento, però, non è ancora chiaro chi o quanti siano i prescelti. E voi quale tra questi supereroi vorreste vedere nella Justice League?

Questa la sinossi ufficiale di Future State Justice League #2, dello story writer Joshua Williamson. "Esiliata in un pianeta lontano, i membri della Justice League sospettano che tra di essi si celi un impostore, ma nemmeno il prossimo Batman o Lanterna Verde possono trovare gli indizi che cercano. Nel frattempo, sulla Terra, il terrificante ritorno di un classico antagonista della Justice League potrebbe cambiare il destino del pianeta".

Un'altra serie DC Future State ha portato una delle eroine più amate a incontrare il suo destino. In Future State: The Next Batman il vecchio e il nuovo Cavaliere Oscuro si sono finalmente incontrati.