Future State: The Next Batman, un'alleanza rivoluzionaria intende fermare il Magistrato

L'oscuro futuro dell'evento Future State ha immerso Gotham City in una situazione di grave crisi. Sotto il regime dittatoriale delle forze del misterioso Magistrato, Batman e i suoi alleati sono lentamente caduti, lasciando spazio a un ristretto gruppo di Vigilanti. Ma non tutto è perduto, due membri della Bat-Family sono finalmente tornati.

Mentre i Vigilanti cercano di contrastare l'esercito cibernetico del Magistrato, le due Batgirls si sono intrufolate in una struttura di detenzione utilizzata per imprigionare eroi e criminali della città. In questo misterioso e oscuro luogo, Cassandra Cain riesce a trovare nuovi alleati, i quali assumeranno un ruolo fondamentale nella ribellione che verrà.

Nella precedente uscita, Cass stava cercando Bruce Wayne, che secondo le informazioni da lei reperite è ancora in vita, nascosto nelle catacombe della prigione. Riunitasi con Stephanie Brown, la seconda Batgirl che lavora per conto di Nightwing, le due ragazze scoprono che nei sotterranei della struttura di detenzione si trova in realtà Barbara Gordon.

Ormai libera dal controllo mentale a cui era sottoposta, l'ex Batgirl si immerge nuovamente nel ruolo di Oracle, permettendo a Nightwing, Tim Drake e altri vigilanti di accedere alla prigione. Riuscendo a prendere il controllo dell'edificio, la Bat-Family manda un chiaro segnale al Magistrato e ai suoi Peacekeepers: la rivoluzione è solo all'inizio e l'era dei supereroi ricomincerà presto. Difatti, al team composto dai vecchi alleati di Batman si aggiungono figure del calibro di Black Lightning, Cheetah, Croc e Due Facce.

Ma il punto focale del volume è l'incontro tra Dick Grayson e Barbara Gordon, i quali confermano ancora una volta il loro amore, richiamando gli eventi di Dark Nights: Death Metal in cui Bruce Wayne li sposò.

Con questi due nuovi leader esperti e capaci, l'alleanza rivoluzionaria è pronta al suo prossimo obiettivo: cercare il Cavaliere Oscuro e riportare Gotham City ai suoi giorni di gloria. Nel frattempo, però, una delle armi di Batman gli si è ritorta contro in Future State. Inoltre, i supereroi potrebbero dover fronteggiare Jason Todd. Scopriamo se realmente Cappuccio Rosso è un vile traditore in Batman Future State.