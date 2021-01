Future State: The Next Batman, che ne è stato di Barbara Gordon?

Future State, evento dell'anno targato DC Comics, sta portando i lettori a scoprire il destino di numerosi super eroi. Infatti, oltre che concentrarsi sulle Batgirls Cassandra Cain e Stephanie Brown, Future State: The Next Batman #2 svela cosa è realmente accaduto a Barbara Gordon, la donna pipistrello "originale".

Dopo un duro lavoro sotto copertura per cercare indizi sulla sua predecessora, Stephanie è riuscita a decriptare un messaggio nascosto emerso dalla rete dei computer. Una volta rivelate le informazioni scoperte a Cassandra, le due Batgirls si mettono immediatamente all'opera.

Il messaggio decifrato recita la frase "The Bat Was Alive", oltre che fornire delle coordinate verso cui dirigersi. Arrivate alla prigione, il duo pensa di aver trovato il luogo in cui si trova Batman, ma ad attenderle non c'è l'Uomo Pipistrello, bensì Barbara Gordon. La figlia del Commissario Gordon è stata imprigionata e collegata a diversi macchinari che sembrano essere una trappola architettata dal Magistrato.

Future State: The Next Batman #2 è scritto da John Ridley, Vita Ayala e Paula Severbergen ed è illustrato da Laura Braga Aneke ed Emanuela Lupacchino. Annunciata una nuova storia di Batman con protagonista Tim Fox. DC Comics presenta Batman: The Dark Knight, la nuova opera dedicata al Cavaliere Oscuro.